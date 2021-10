Política Pettersen diz que apoia Mendanha para o governo

Filiada ao MDB, a secretária de Relações Institucionais de Goiânia, Valéria Pettersen, afirma que se o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), for candidato ao governo de Goiás, terá seu apoio. Valéria é vereadora licenciada de Aparecida.Gustavo confirmou sua desfiliação do MDB no dia 28 de setembro, quatro dias após o partido definir oficia...