Política Petrobras envia dois mil pedidos de desculpas Cartas serão entregues para empregados que foram investigados pela Lava Jato e até hoje não tinham sido comunicados sobre o desfecho dos processos

A Petrobras vai enviar até o fim deste mês cartas com pedidos de desculpas a cerca de dois mil empregados que foram investigados pela Lava Jato e até hoje não tinham sido comunicados sobre o desfecho dos processos. De acordo com o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, "inocentes foram perseguidos" durante as investigações, e cabe a ele agora pedir desculpas. "...