Política Pesquisa XP/Ipespe aponta que 49% reprovam o governo Bolsonaro; aprovação é de 26% Em comparação com o último levantamento, divulgado em 20 de maio, os números de avaliação do governo não sofreram grandes alterações

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (29) mostra uma estabilização na reprovação do presidente Jair Bolsonaro, com 49% dos entrevistados considerando o governo ruim ou péssimo. Era o mesmo percentual no levantamento de 25 de abril. O grupo dos que consideram o governo ótimo ou bom caiu 1 ponto porcentual e está em 26%. Em abril, era de 27%...