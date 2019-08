Política Pesquisa indica que 72% dos brasileiros não apoiam indicação de Eduardo para embaixada Levantamento CNT/MDA acreditam que o presidente não deveria nomear membros da sua família para cargos deste tipo

A provável indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para assumir a embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos, não tem apoio da população. De acordo com pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 72,7% da população consideram a indicação inadequada porque acreditam que o presidente não deveria nomear membros da sua família para cargos deste tipo. ...