Política Pesquisa indica que 56% são contra impeachment de Bolsonaro Foi realizada em 204 municípios; outros 38% querem afastamento

Uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisa, publicada neste sábado (30.jan.2021), mostrou que 38,8% dos entrevistados são favoráveis ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Outros 56,4% são contra e 4,8% não souberam responder ou não opinaram. Eis a íntegra (308 KB) do estudo, realizado com 2.002 pessoas de 204 municípios das 27 uni...