Política Pesquisa antiga é usada para sugerir que Bolsonaro é aprovado por metade da população É enganosa a publicação com a imagem de uma reportagem do portal R7 apontando que metade dos brasileiros aprova a maneira de governar de Jair Bolsonaro

É enganosa a postagem apontando que metade da população brasileira aprova a maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A pesquisa, na verdade, foi feita em setembro do ano passado, e não reflete a avaliação atual do governo. Conteúdo verificado: Post no Instagram, publicado no fim de julho, traz uma reportagem do portal R7 sobre uma pesquis...