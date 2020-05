Política Peritos e agentes avisam que vão cobrar independência de Rolando na PF Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou que cobrará do novo chefe da corporação o comprometimento para com uma gestão técnica e livre de ingerências políticas

Após a nomeação do braço direito de Alexandre Ramagem, o delegado Rolando Alexandre de Souza, para a diretoria-geral da Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou que cobrará do novo chefe da corporação o comprometimento para com uma gestão técnica e livre de ingerências políticas. Em nota, o presidente da entidade Marcos Camargo indica a...