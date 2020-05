Política Peritos da PF vasculham celular de Moro Perícia resgatou mensagens de Bolsonaro e aconteceu enquanto ex-ministro fazia seu longo depoimento de mais de oito horas

Peritos da Polícia Federal (PF) extraíram do celular do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro mensagens trocadas com o presidente Jair Bolsonaro, incluindo as que foram deletadas para aumentar o espaço de armazenamento do aparelho. A ação ocorreu no sábado, 2, durante o depoimento de Moro, que durou mais de oito horas na sede da Superintendência da PF em Curiti...