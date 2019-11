Política Perguntas e respostas: Lula já será solto? Poderá ser candidato? Entenda Julgamento no Supremo que derrubou prisão em 2ª instância altera situação do ex-presidente

Entenda o que pode ocorrer com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir que a prisão só poderá ocorrer com o esgotamento de recursos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser solto? A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que barrou a prisão após condenação em segunda instância, não derruba aut...