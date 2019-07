Política 'Pergunta para as vítimas dos que morreram o que elas acham', diz Bolsonaro sobre massacre no Pará Presidente não deu nenhuma informação sobre o que o governo federal pretende fazer em relação ao episódio; massacre de Altamira é o maior do País desde os 111 mortos no Carandiru, em São Paulo, em 1992

O presidente Jair Bolsonaro evitou lamentar nesta terça-feira, 30, a morte de 57 pessoas no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), no sudoeste do Pará. As mortes, causadas por uma briga entre facções, aconteceram nesta segunda. Questionado nesta manhã sobre o caso, Bolsonaro afirmou: "pergunta para as vítimas dos que morreram lá o q...