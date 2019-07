Política 'Perderam tempo comigo. Não vão encontrar nada', diz Bolsonaro sobre ter sido hackeado Ministério da Justiça confirmou que aparelhos utilizados pelo presidente foram alvos de ataques pelos hackers presos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta não temer o vazamento de informações do seu celular, que também foi alvo de ataques pelo grupo de hackers preso na última terça-feira, 23. Em visita a um colégio militar em Manaus nesta quinta, Bolsonaro disse que sempre tomou cuidado com as informações estratégicas. "Sempre tomei cuidado nas in...