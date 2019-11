Política Pequenos municípios têm receita apertada

Entre 20 municípios com pior resultado no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), 13 correm o risco de serem extintos caso seja aprovada como está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo. Elas se concentram nas primeiras colocações ao refletir dificuldades com a receita própria, além do descontrole das contas públicas. O prefeito de Santa Rita do Novo Des...