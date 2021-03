Política Pensionista de desembargador recebeu R$ 291 mil líquidos em outubro de 2020

Uma pensionista de desembargador recebeu R$ 291 mil de rendimento líquido em outubro de 2020. Foram R$ 396,5 mil de vencimento bruto, antes dos descontos, que neste caso foram em sua maioria de Imposto de Renda — R$ 100,5 mil. O valor foi o maior encontrado na folha de pagamento do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) no ano passado e é o segundo maior da história do ...