Pensão e aposentadoria podem ter acúmulo só até o teto, decide STF

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ( STF ) decidiu ontem, por maioria, que o teto remuneratório do funcionalismo deve incidir sobre a soma de aposentadoria e pensão, em casos em que um servidor público acumula os dois benefícios. O valor do teto é de R$ 39,2 mil, equivalente ao salário de ministro do Supremo.A decisão foi tomada por 7 votos a 3, com os ministros ...