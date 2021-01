Política Pelo menos 21 capitais e o Distrito Federal têm manifestações contra Bolsonaro As carreatas e atos pedem o impeachment do chefe de Estado, criticam sua atuação no combate à pandemia e a volta do auxílio emergencial

Pelo menos 21 capitais brasileiras e o Distrito Federal tiveram ou têm protestos marcados contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado (23). As carreatas e atos pedem o impeachment do chefe de Estado, criticam sua atuação no combate à pandemia e a volta do auxílio emergencial. Os movimentos de esquerda Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, com apoio da CUT...