Política Pela segunda vez, Aras se manifesta a favor de Bolsonaro bloquear usuários no Twitter Procurador-geral da República nega pedido apresentado por jornalista e afirma que publicações nas redes sociais do presidente não devem ser enquadradas como atos administrativos

O procurador-geral da República Augusto Aras emitiu, pela segunda vez, parecer a favor do presidente Jair Bolsonaro ter a liberdade de bloquear usuários em seu perfil no Twitter. Desta vez, a manifestação foi declarada em processo movido pelo jornalista William de Lucca Martinez. No mês passado, o PGR opinou sobre o assunto em ação levada a...