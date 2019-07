Política Pela primeira vez desde início do escalonamento, parcela da folha de dezembro será paga fora do mês Para seguir padrão das outras fases, o Estado deveria ter quitado o salário de mais um grupo de servidores na última sexta-feira (28)

Pela primeira vez desde o início do escalonamento da folha de dezembro o governo estadual realizará o depósito de uma das parcelas fora do mês referente. Em março, abril e maio, os valores das três primeiras fases do escalonamento foram pagos aos servidores públicos até o último dia útil. Para seguir a regra, o Estado deveria ter quitado o salário de mais um grupo de s...