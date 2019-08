Política Pedro Simon: 'Existe o risco de o MDB desaparecer' Ex-senador e ex-governador gaúcho diz que o partido deve passar por ‘profunda reflexão’ para se manter influente na política nacional

Com a autoridade de quem é filiado ao MDB desde 1965, o ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Sul Pedro Simon diz que o partido deve fazer uma "profunda reflexão" porque, se continuar como está, "corre risco de desaparecer". Em entrevista ao Estado, ele diz considerar "um absurdo" a permanência do ex-senador Romero Jucá na presidência do partido. Aos 90 anos e s...