Política Pedro Sales é exonerado da Sead Ex-secretário assumirá a presidência da Codego para fazer “ajustes administrativos” e, futuramente, deve voltar ao cargo

O Diário Oficial do Estado trouxe, em edição suplementar publicada ontem, decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) exonerando Pedro Henrique Sales do comando da Secretária de Administração (Sead). Conforme adiantado pela coluna Giro, Pedro assumirá a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) e deve voltar à secretaria futuramente.Ele foi exonerado po...