Política “Pedro Ludovico transferiu a capital, mas quem construiu Goiânia foi Iris”, diz Caiado em homenagem Iris Rezende (MDB) recebeu mais uma homenagem nesta quinta-feira (10), desta vez pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio)

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), recebeu mais uma homenagem nesta quinta-feira (10). Desta vez, o evento foi promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio) e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), que comparou: “Pedro Ludovico transferiu a capital, mas quem construiu Goiânia foi Iris.” O emedeb...