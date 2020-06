Política Pedido de instalação da CPI do Transporte Coletivo é arquivado após deputados retirarem assinaturas Chico KGL (DEM) afirma que não permitiu o uso da sua assinatura eletrônica no documento

O pedido para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar suspeitas de irregularidades no transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia foi arquivado na sessão desta quarta-feira (10) da Assembleia Legislativa, após os deputados Iso Moreira e Chico KGL, ambos do Democratas, pedirem para retirar suas assinaturas do documento. O requer...