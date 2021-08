Política Pedido de impeachment de ministros do STF não é recomendável’, diz Pacheco Comentário foi feito depois que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai pedir à Casa o afastamento de Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta terça-feira (17) que não considera recomendável a abertura de processos de impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) neste momento, ao contrário do que propõe o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).No último fim de semana, o chefe do Executivo disse nas redes sociais que vai levar ao...