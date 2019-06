Política Pedido de autorização para entrada de Goiás no RRF chega à Assembleia Projeto de lei foi encaminhado à Casa e expectativa é que entre em pauta já na sessão desta quinta-feira (27)

O projeto de lei com o pedido de autorização para entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) foi enviado pelo governo à Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (27) e a expectativa é que entre em pauta já hoje. Como mostrou o POPULAR ontem, a intenção do governo é aprovar o pedido antes do recesso parlamentar dos deputados estaduais. O proj...