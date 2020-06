Política Pedido de Aras sobre a Lava Jato 'causa estranheza', afirma Moro Procurador-geral da República solicitou informações da operação ao longo dos últimos anos

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro afirmou no sábado, 27, que "causam estranheza" os pedidos do procurador-geral da República, Augusto Aras, para obter informações da operação. Os ofícios foram enviados às forças-tarefa do Paraná, de São Paulo e do Rio e cobravam o envio de dados coletados pelos procuradores ao longo dos últimos a...