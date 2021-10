Política PEC que amplia interferência no MP une Centrão e PT Proposta muda composição do CNMP ao dar mais poder ao Congresso para indicar membros do órgão; com a Câmara dividida sobre a matéria, votação foi adiada

A Câmara dos Deputados articula a votação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que muda a composição do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e amplia brechas para interferência política ao dar mais poder ao Congresso para indicar membros do órgão.A proposta tem apoio de congressistas do Centrão, grupo aliado do governo Jair Bolsonaro, e do PT. C...