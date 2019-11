Política PEC das emendas parlamentares tira fiscalização das mãos do TCU Criada pela petista Gleisi Hoffmann (PT-PR), a proposta aprovada na Câmara cumpre promessa de Bolsonaro para facilitar repasses de verbas a Estados e municípios

O Congresso se movimenta para aprovar e promulgar, tudo nesta semana, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para permitir que deputados e senadores negociem livremente com prefeitos e governadores o destino de emendas parlamentares individuais – sem vinculação com programas do governo federal, como é hoje. A ideia é permitir que as prefeituras tenham um dinheiro e...