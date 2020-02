Política PEC da Segunda Instância deve ser aprovada ainda no primeiro semestre O autor, deputado Alex Manente (Cidadania-SP) garante vitória na Câmara e no Senado com muita 'segurança e folga no placar'

O autor da PEC da Segunda Instância (PEC 199/2019, na Câmara), deputado Alex Manente (Cidadania-SP), garantiu nesta quarta-feira (5) que a proposta deve ser aprovada ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o deputado, a PEC tem potencial para ser aprovada na Câmara e no Senado com muita "segurança e folga no placar". "Estou muito seguro que temos a grande ma...