A maioria dos deputados da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em primeira votação nesta sexta-feira (20), em sessão plenária extraordinária, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência dos servidores públicos estaduais.

O texto foi aprovado por 26 votos favoráveis e 14 contra.

A matéria foi colocada em votação apesar dos questionamentos quanto à legalidade do trâmite do projeto na Casa. Na noite da última quinta-feira (19), o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou liminar do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que tinha suspendido a tramitação do projeto.

A ação, ajuizada pelo deputado Cláudio Meirelles (PTC), alega que não foi cumprido o prazo regimental de 10 sessões para a tramitação da PEC.

Na sessão desta sexta (20), a deputada Lêda Borges (PSDB) apresentou um novo requerimento questionando a falta de publicidade ao longo do processo na Assembleia e pedindo o retorno da tramitação da PEC para a fase inicial. O requerimento foi colocado em votação no plenário pelo presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), mas foi rejeitado.

A proposta de novas regras previdenciárias para os servidores foram aprovadas na CCJ mais cedo nesta sexta-feira (20). O texto do voto em separado do líder do governo, Bruno Peixoto (MDB), manteve a retirada das alíquotas extraordinárias e progressivas.

O relatório retirou emenda adicionada em plenário que garantia o quinquênio aos servidores, mas contemplou acordo feito com representantes dos policiais civis, agentes prisionais e agentes sócio-educativos vinculando a Previdência das categorias com lei federal, ainda a ser elaborada, e garantindo as regras atuais até lá.

Com a aprovação, a expectativa é de que seja convocada nova sessão extraordinária para sábado (21), para realizar a segunda e última votação.