Política PEC da extinção do TCM-GO é arquivada em definitivo pela Alego Vista como pressão por aposentadoria de conselheiro, proposta não teve o aval de seu autor, Henrique Arantes (MDB), que não participou da sessão

Com 26 votos favoráveis e dois contrários, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou nesta terça-feira (15) o relatório do deputado Talles Barreto (PSDB) contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que sugeriu a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Com isso, a PEC, apresentada por Henrique Arantes (MDB) em abril, foi arqu...