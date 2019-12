A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que modifica texto sobre repasse de recursos da receita estadual à educação foi aprovada em primeira votação ontem à tarde na Assembleia Legislativa. A matéria recebeu 39 votos, 31 a favor e oito contrários e poderá voltar hoje ao plenário para votação final.

O texto aprovado prevê que o Estado aplicará no mínimo 25% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, sem fixar que, destes, 2% seriam para a Universidade Estadual de Goiás (UEG), como acontece hoje. Segundo o líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), a mudança atende apenas uma formalidade que o Tribunal de Contas do Estado exige, visto que a Constituição estabelece o mínimo de 25% para a área.

A mudança no artigo 158 da Constituição Estadual foi acrescentada pelo deputado Álvaro Guimarães (DEM) em seu relatório da PEC de autoria de Vinícius Cirqueira (Pros) que acrescenta a educação entre as carreiras que se permite haver promoção uma vez por ano. Atualmente, essa possibilidade está limitada às carreiras integrantes da segurança pública, administração penitenciária e saúde.

O relatório de Álvaro, que também estabeleceu que a emenda produziria efeitos já em relação ao exercício financeiro de 2019, foi aprovado na Comissão de Constituição de Justiça e Redação (CCJ) no último dia 26 e chegou a entrar em pauta na semana passada. Porém, recebeu emendas em plenário, uma de Cláudio Meirelles (PTC), adiando os efeitos para o exercício financeiro de 2020 e outra, da base do governador, que recebeu três assinaturas, estabelecendo que a promoção dos servidores da educação prevista na PEC de Vinícius ficaria condicionada a autorização do chefe do Executivo.

Com os pedidos de alteração, o relatório voltou para CCJ e foi aprovada apenas com a emenda da base. Porém, na terça-feira (3), quando a proposta seria votada, foi verificado que a emenda não teria cumprido os requisitos necessários, como mínimo de 14 assinaturas.

Além disso, Vinícius solicitou retificação da autoria da PEC, visto que ela estava tramitando como se fosse de Zé Carapô (DC). A correção foi feita e, com as emendas em plenário desconsideradas, foi votado ontem o texto relatado por Álvaro. Votaram contra a PEC os deputados Alysson Lima (Republicanos), Talles Barreto (PSDB), Lucas Calil (PSD), Henrique Arantes (MDB), Helio de Sousa (PSDB), Lêda Borges (PSDB), Cláudio Meirelles (PTC) e Adriana Accorsi (PT). Estavam ausentes: Antônio Gomide (PT) e Gustavo Sebba (PSDB).

A matéria aprovada foi a quarta tentativa do governo de fixar em 25% o montante a ser destinado à educação (veja quadro). Lêda afirmou que votaria contra por acreditar que a mudança poderia prejudicar a universidade. Segundo Bruno, dentro dos 25%, o governador vai definir o porcentual que irá para a faculdade, mas afirma que a medida “não trará prejuízo financeiro nem à educação básica nem à UEG”.

Ontem, também foi apresentada em plenário PEC de Talles Barreto que pede a retirada de agentes de segurança à disposição dos ex-governadores.