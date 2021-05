Política PEC corta aumento a servidores e limita gastos por uma década em Goiás Entre outras medidas, proposta impede aumento acima da inflação para servidores enquanto durar o RRF; aprovação é fundamental para que Estado possa aderir ao socorro federal

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) necessária para que Goiás entre no Regime Recuperação Fiscal (RRF) limita os gastos do Estado até dezembro de 2031. O projeto foi enviado pelo governo ontem à Assembleia Legislativa e institui um novo regime fiscal, que passa a valer a partir de janeiro do ano que vem e impede o Estado de conceder, por exemplo, aumentos e bene...