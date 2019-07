Política PDT suspende Tabata e mais sete por votos pró-reforma da Previdência Deputados responderão a processos disciplinares na Comissão de Ética do partido; decisão final pode levar até 60 dias

A deputada federal Tabata Amaral e outros sete parlamentares do PDT foram suspensos do partido por terem votado a favor da reforma da Previdência no 1º turno de votação da proposta na Câmara. Eles responderão processo administrativo na Comissão de Ética da sigla, que prevê uma decisão em até 60 dias. A Executiva Nacional do partido se reuniu nesta quarta, 17, pa...