Política PDT recua e discute penas alternativas para Tabata e dissidentes Dirigentes avaliam que é necessário a abertura de um processo disciplinar "para dar exemplo", mas que a expulsão da sigla não seria de interesse da legenda

Apesar de ter anunciado a intenção de expulsar quem votou a favor da reforma da Previdência, líderes do PDT já discutem penas alternativas contra a deputada Tabata Amaral (SP) e os outros sete deputados que apoiaram as mudanças nas regras da aposentadoria. O presidente do PDT, Carlos Lupi, admitiu o recuo a aliados em conversas informais feitas após a votação e na m...