Política PDT pode expulsar Tabata Amaral caso ela vote a favor da reforma da Previdência “Defenderei que o PDT expulse aqueles que votarem contra o povo nesta reforma de Previdência elitista", declarou Ciro Gomes pelo Twitter

Deputados do PDT que votarem a favor da reforma da Previdência, que está sendo discutida no Plenário da Câmara nesta quarta-feira (10), podem ser expulsos do partido. A medida é defendida por Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República. Uma das congressistas que corre risco é Tabata Amaral (SP), que tem negociado pontos da nova aposentadoria com o ...