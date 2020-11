Política PDT e Marina Silva anunciam apoio a Boulos

A ex-ministra Marina Silva (Rede) anunciou apoio a Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura de São Paulo, no segundo turno.“Este é um momento cujo significado transcende a uma disputa pela prefeitura da maior cidade do país”, escreveu ontem no Twitter.“Os desafios nacionais de hoje devem estar presentes em todo ato de quem se sente responsável pela democra...