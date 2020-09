Política PC do B apoiará candidatura de Maguito Vilela para a Prefeitura de Goiânia O partido também discutia internamente o apoio a Adriana Accorsi (PT), mas acabou decidindo pelo projeto emedebista

O PC do B oficializará hoje (15) apoio à candidatura de Maguito Vilela (MDB) a prefeito de Goiânia. O anúncio será feito na convenção do partido, marcada para às 19 horas. O partido também discutia internamente o apoio a Adriana Accorsi (PT), mas acabou decidindo pelo projeto emedebista. Segundo a vereadora Tatiana Lemos, a escolha tem a ver com o histórico de Mag...