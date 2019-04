Política PC deflagra nova etapa da Catarse e faz busca na casa de ex-chefe de gabinete de Marcelo Miranda Além de Elmar Borges, o Cenourão, mais cinco servidores são alvos da operação por contatos com servidora de Paraíso investigada sob suspeita de ser “fantasma”

Em desdobramento da Operação Catarse, que investiga a suspeita de funcionários fantasmas no governo do Tocantins, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco endereços em Palmas e outro em Natividade, nesta terça-feira, 16. Todos os alvos, segundo a Polícia, mantiveram contatos telefônicos com a servidora pública alvo da 5ª fase em Paraíso, em dezembro de 2018. Ela é investigada por suposto peculato (apropriação de r...