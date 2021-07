Política Pazuello tentou demitir suspeito de pedir propina em 2020, mas Bolsonaro manteve diretor por pressão política O despacho chegou a ser enviado para a Casa Civil, mas, de acordo com auxiliares do presidente na Saúde e no Palácio do Planalto, o ato foi brecado por Bolsonaro depois de o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), interceder

O general Eduardo Pazuello pediu a demissão de Roberto Ferreira Dias da Diretoria de Logística do Ministério da Saúde em outubro do ano passado, quando ainda comandava a pasta. Mas, por pressão política, o presidente Jair Bolsonaro barrou a exoneração. A informação foi divulgada pela rádio CBN e confirmada pela Folha com fontes da Saúde. O despacho chegou a se...