Política Pazuello, Queiroga e mais 11 serão investigados pela CPI da Covid Os nomes foram anunciados pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), que disse que priorizou quem já prestou depoimento à CPI

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado anunciou nesta sexta-feira (18) aqueles que passarão da condição de testemunhas para investigados pelo colegiado. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga, e do ex-titular da pasta Eduardo Pazuello estão entre os investigados. Eis a lista completa: Elcio Franco – ex-secretário-executivo do Ministé...