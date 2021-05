Política Pazuello diz que governo decidiu não intervir durante crise em Manaus O ex-ministro da Saúde disse que o tema foi debatido em uma reunião de ministros com a presença de Jair Bolsonaro e do governador do Estado, Wilson Lima

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, nesta quinta-feira (20), que o governo federal se reuniu para deliberar sobre uma possível intervenção na saúde do Amazonas durante o pico da pandemia no Estado. O senador amazonense Eduardo Brada (MDB-AM) perguntou ao ex-ministro por que seu pleito...