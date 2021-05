Política Pazuello considera 'missão cumprida' na Saúde, apesar das mais de 270 mil mortes em sua gestão Frase foi dita nesta quarta-feira (19) pelo ex-ministro da Saúde após ser questionado sobre o motivo de sua demissão do ministério

Com mais de 270 mil mortes por Covid ocorridas durante sua gestão, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello considera "missão cumprida" na pasta. A frase foi dita nesta quarta-feira (19), na CPI da Covid-19 no Senado, após ser questionado sobre o motivo de sua demissão do ministério. Responsável pela gestão da saúde no Brasil durante a maior parte da pandemia da Cov...