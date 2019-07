Política Pauta deve ser econômica

Embora o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tenha sido eleito com uma série de pautas de costumes, o líder do Governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), afirma que elas não devem começar a tramitar por enquanto. “O nosso horizonte em termos de grandes projetos envolve a reforma tributária, a revisão do pacto federativo e medidas microeconômicas”, afirma o deputado federal.A e...