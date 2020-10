Política Paulo Trabalho deixa a base do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Três pessoas indicadas pelo deputado foram exoneradas, de acordo com publicação desta quarta-feira (14) do Diário Oficial do Estado

O deputado estadual Paulo Trabalho (PSL) deixou a base do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O parlamentar disse ao POPULAR que divergências ideológicas foram uns dos motivos para o afastamento. O estopim se deu com a exoneração do governo de pessoas indicadas por ele. “Eu já vinha tendo uma posição de independência e cobr...