Política Paulo Guedes testa negativo para Covid-19 pela segunda vez Assim como os outros ministros e autoridades, titular da Economia se encontrou algumas vezes com Bolsonaro antes de o presidente anunciar que estava com a doença

O Ministério da Economia informou nesta 5ª feira (16.jul.2020) que o novo exame do ministro Paulo Guedes para a Covid-19 deu resultado negativo. Guedes tem 70 anos e faz parte do grupo de risco. Foi o 2º teste feito pelo ministro em menos de duas semanas depois que o presidente Jair Bolsonaro confirmou que estava com a doença. A mulher e a filha do ministro também...