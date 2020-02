Política Paulo Guedes participa de reunião com governadores após articulação de Caiado O encontro do ministro da Economia com os chefes dos Executivos estaduais ocorreu na manhã desta terça-feira (11)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, marcou presença no Fórum dos Governadores, nesta terça-feira (11), em Brasília, com o objetivo de acalmar o ânimo entre chefes dos Executivos estaduais e o governo federal em relação à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis (tributo estadual). No encontro, o auxiliar do presidente J...