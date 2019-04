Política Paulo Guedes debate proposta da Reforma da Previdência na CCJ da Câmara; assista Em audiência na CCJ, ministro da Economia destaca que benefício no Legislativo é de R$ 28 mil, enquanto valor médio é de R$ 1,4 mil no INSS

Na defesa do fim dos privilégios com a reforma da Previdência apresentada pelo governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Legislativo tem aposentadoria 20 vezes superior em média à do INSS. Em audiência na CCJ, o ministro destacou que a aposentadoria média dos parlamentares é de R$ 28 mil, enquanto a dos trabalhadores que recebem pelo INSS é de R...