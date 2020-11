Política Paulo do Vale (DEM) lidera com 51,4% em Rio Verde Prefeito de Rio Verde e candidato à reeleição vê vantagem diminuir, mas é favorito para garantir novo mandato; Dr. Osvaldo é o segundo com 27,4% das intenções de voto

Com 51,4% das intenções de voto, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), é o favorito no domingo (15), mostra a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR no município, realizada nos dias 11 e 12 de novembro. Dr. Osvaldo (MDB) aparece em segundo com 27,4%. A cidade não tem 200 mil eleitores e, por isso, não pode ter segundo turno. O estudante Clailton Filho (PSDB) te...