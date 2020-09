Política Paulinho Graus recua e PDT indica empresário para vice de Elias Vaz Vereador afirma que, por motivos pessoais, não aceitará disputar a eleição com o PSB; está com Covid-19, assim como seu pai

O vereador Paulinho Graus recuou da indicação para ser candidato a vice-prefeito na chapa com o deputado federal Elias Vaz (PSB) e o PDT indicou o empresário Genival Naves para ocupar a vaga na disputa pela prefeitura de Goiânia. Ele é o primeiro vice-presidente do partido na capital. Ao POPULAR, Paulinho diz que não entrará no pleito por questões pessoais, sendo ...