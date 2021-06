Política Patriota segue dividido após nova convenção para acolher Bolsonaro Secretário-geral da legenda, Jorcelino Braga diz que irregularidades persistem; grupo acusa presidente de promover golpe por atropelar demais dirigentes e aprovar alterações estatutárias

O Patriota realizou nesta segunda-feira (14), em Barrinha, interior de São Paulo, nova convenção para aprovar mudanças no estatuto do partido. O senador do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro se filiou à sigla no fim de maio e há expectativa de que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), faça o mesmo. No entanto, para o secretário-geral da executiva nacio...