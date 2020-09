Política Patriota fecha apoio a Maguito Vilela na disputa pela prefeitura de Goiânia Aliança será confirmada em convenção do partido marcada para quarta-feira (16)

A bancada do Patriota da Câmara Municipal, incluindo o vereador e presidente metropolitano da sigla, Romário Policarpo, se reuniu com Maguito Vilela (MDB) na manhã desta terça-feira (15) e fechou apoio ao emedebista na disputa pela prefeitura de Goiânia. A aliança será confirmada na convenção do partido, marcada para quarta-feira (16). "O Patriota decide pelo p...